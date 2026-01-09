Animation jeune public On s’la raconte… en histoires de Pâques et chasse aux œufs Orgères-en-Beauce

Animation jeune public On s’la raconte… en histoires de Pâques et chasse aux œufs

Un temps d’histoires de Pâques suivi d’une chasse aux œufs, pour les 3-8 ans (sur réservation).

À l’approche de Pâques, nous vous proposons une séance “On s’la raconte…” pour les enfants de 3 à 8 ans un moment d’histoires à écouter en famille, puis une chasse aux œufs pour prolonger la matinée de façon ludique. Les enfants sont invités à venir accompagnés d’un adulte. L’animation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire (places limitées) pensez à réserver dès que possible auprès de la médiathèque. 0 .

2 Rue de l’Arsenal Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 99 97 92 mediathequeorgeres@coeurdebeauce.fr

On this day, whatever your age, you’ll experience an astonishing poetic adventure.

