Animation jeune public Structures gonflables Gymnase du Collège La Tremblade

Animation jeune public Structures gonflables

Gymnase du Collège 7, Rue du Collège La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-02-12 17:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Pour cet après-midi, le gymnase deviendra un grand parc d’animations avec structures gonflables.

.

Gymnase du Collège 7, Rue du Collège La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17 animations@la-tremblade.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this afternoon, the gymnasium will be transformed into a large entertainment park with inflatable structures.

L’événement Animation jeune public Structures gonflables La Tremblade a été mis à jour le 2026-01-26 par Mairie de La Tremblade