Animation jeune public Structures gonflables Gymnase du Collège La Tremblade jeudi 12 février 2026.

Gymnase du Collège 7, Rue du Collège La Tremblade Charente-Maritime

Début : 2026-02-12 14:00:00
fin : 2026-02-12 17:00:00

2026-02-12

Pour cet après-midi, le gymnase deviendra un grand parc d’animations avec structures gonflables.
+33 5 46 36 99 17  animations@la-tremblade.com

English :

For this afternoon, the gymnasium will be transformed into a large entertainment park with inflatable structures.

