Animation jeune public : visites-ateliers en famille, Le Radar, espace d’art actuel, Bayeux

Informations pratiques

Animation jeune public : visites-ateliers en famille 19 et 20 septembre Le Radar, espace d’art actuel Calvados

Durée 1h30, de 6 à 12 ans, 5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Après une courte visite de l’exposition Natures diverses, en compagnie d’une médiatrice, petit.e.s et grand.e.s seront invité.e.s à réaliser un atelier de pratique artistique autour de la technique de l’estampe !

Durée 1h30 / 6-12 ans / 5 € par enfant / sur inscription auprès du Radar

Le Radar, espace d’art actuel 24 rue des Cuisiniers, 14400 Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie 02 31 92 78 19 https://le-radar.fr/evenements-mediations/ [{« type »: « email », « value »: « coordination@le-radar.fr »}] Parking du Violet de Bayeux.

Après une courte visite de l’exposition _Natures diverses_, en compagnie d’une médiatrice, petit.e.s et grand.e.s seront invité.e.s à réaliser un atelier de pratique artistique autour de la technique…

© Le Radar – espace d’art actuel, 2026.