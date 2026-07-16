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Animation jeune public : visites-ateliers en famille, Le Radar, espace d’art actuel, Bayeux

samedi 19 septembre 2026 · Le Radar, espace d'art actuel · Bayeux

Animation jeune public : visites-ateliers en famille, Le Radar, espace d’art actuel, Bayeux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Radar, espace d'art actuel
Adresse
24 rue des Cuisiniers, 14400 Bayeux
Ville
14400 Bayeux
Département
Calvados
Tarif
Durée 1h30, de 6 à 12 ans, 5€.

Animation jeune public : visites-ateliers en famille 19 et 20 septembre Le Radar, espace d’art actuel Calvados

Durée 1h30, de 6 à 12 ans, 5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Après une courte visite de l’exposition Natures diverses, en compagnie d’une médiatrice, petit.e.s et grand.e.s seront invité.e.s à réaliser un atelier de pratique artistique autour de la technique de l’estampe !
Durée 1h30 / 6-12 ans / 5 € par enfant / sur inscription auprès du Radar

Le Radar, espace d’art actuel 24 rue des Cuisiniers, 14400 Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie 02 31 92 78 19 https://le-radar.fr/evenements-mediations/ [{« type »: « email », « value »: « coordination@le-radar.fr »}] Parking du Violet de Bayeux.
Après une courte visite de l’exposition _Natures diverses_, en compagnie d’une médiatrice, petit.e.s et grand.e.s seront invité.e.s à réaliser un atelier de pratique artistique autour de la technique…

© Le Radar – espace d’art actuel, 2026.

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