Animation jeunes publics Bestiaire Roubaix

Animation jeunes publics Bestiaire

23 rue de l'Espérance Roubaix

Tarif : – – EUR

Date et horaire :

Début : 2026-03-29 16:00:00

Fin : 2026-03-29 17:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les accompagnent.

Ces animations thématiques commencent par une découverte du musée et une sensibilisation aux œuvres avant un passage en atelier créatif et ludique.

Cette semaine, **Bestiaire**

Les attitudes, les mouvements, les rendus des pelages, les matériaux utilisés donnent à voir une véritable ménagerie. En atelier, l’accent porte sur l’analyse et la restitution du mouvement et des postures.

23 rue de l'Espérance Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

English :

Every Sunday from 4pm to 5:30pm, the museum offers a parallel activity for accompanying children aged 4 and over.

These themed activities begin with a discovery of the museum and an introduction to the works, before moving on to a fun and creative workshop.

This week, **Bestiaire**

Attitudes, movements, coat rendering and materials used to create a veritable menagerie. In the workshop, the focus is on the analysis and reproduction of movement and postures.

