Animation jeunes publics Expressions du visage

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 16:00:00

fin : 2026-02-15 17:30:00

Date(s) :

2026-02-15

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les accompagnent.

Ces animations thématiques commencent par une découverte du musée et une sensibilisation aux œuvres avant un passage en atelier créatif et ludique.

Cette semaine, **Les expressions du visage**

Sous la conduite du mime, les enfants découvrent les différentes expressions présentes dans les oeuvres des collections. En atelier, chaque expression est traduite par une gestuelle adaptée.

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

English :

Every Sunday from 4pm to 5:30pm, the museum offers a parallel activity for accompanying children aged 4 and over.

These themed activities begin with a discovery of the museum and an introduction to the works, before moving on to a fun and creative workshop.

This week, **Facial expressions**

Under the guidance of a mime, children discover the different expressions present in works from the collections. In the workshop, each expression is translated into an appropriate gesture.

L’événement Animation jeunes publics Expressions du visage Roubaix a été mis à jour le 2025-08-19 par Hauts-de-France Tourisme