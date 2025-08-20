Animation jeunes publics Mouvement

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-03-22 17:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, **dès 4 ans**, qui les accompagnent.

Ces animations thématiques commencent par une découverte du musée et une sensibilisation aux œuvres avant un passage en atelier créatif et ludique.

Cette semaine, **Mouvement**

Le musée propose un tour d’horizon sur le mouvement et ses représentations. Le mime permet un travail sur le ressenti. L’illusion du mouvement est donnée à l’aide de divers outils pour travailler sur la gestuelle ou à travers une succession de personnages dans différentes postures.

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

English :

Every Sunday from 4pm to 5:30pm, the museum offers, in parallel with the adult visit, an animation for accompanying children **from 4 years old**.

These themed activities begin with a discovery of the museum and an introduction to the works, before moving on to a fun and creative workshop.

This week, **Mouvement**

The museum offers an overview of movement and its representations. Mime allows us to work on our feelings. The illusion of movement is created using various tools to work on gestures, or through a succession of characters in different postures.

L’événement Animation jeunes publics Mouvement Roubaix a été mis à jour le 2025-08-20 par Hauts-de-France Tourisme