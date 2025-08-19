Animation jeunes publics Ombre et lumière Roubaix
Animation jeunes publics Ombre et lumière Roubaix dimanche 15 mars 2026.
Animation jeunes publics Ombre et lumière
23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 16:00:00
fin : 2026-03-15 17:30:00
Date(s) :
2026-03-15
Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les accompagnent.
Ces animations thématiques commencent par une découverte du musée et une sensibilisation aux œuvres avant un passage en atelier créatif et ludique.
Cette semaine, **Ombre et lumière**:
Trouver les sources de lumière, chercher ses ombres colorées, portées, estompées ou dégradées pour parvenir à un jeu entre le clair et l’obscur.
23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60
English :
Every Sunday from 4pm to 5:30pm, the museum offers a parallel activity for accompanying children aged 4 and over.
These themed activities begin with a discovery of the museum and an introduction to the works, before moving on to a fun and creative workshop.
This week, **Shadow and Light**:
Find sources of light, search for colored, cast, blurred or shaded shadows to create a play between light and dark.
