Animation jeunes publics Paysage Roubaix

Animation jeunes publics Paysage

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les accompagnent.

Ces animations thématiques commencent par une découverte du musée et une sensibilisation aux œuvres avant un passage en atelier créatif et ludique !

Cette semaine, **Paysage** :

L’observation de paysages marins, ruraux et urbains, de leurs éléments fluides et solides, des états passagers de l’atmosphère, permet de réinvestir ces notions en atelier. Les enfants créent leur propre paysage. Une base est donnée la ligne d’horizon… pour le reste, place à l’imagination.

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

English :

Every Sunday from 4pm to 5:30pm, the museum offers a parallel activity for accompanying children aged 4 and over.

These themed activities begin with a discovery of the museum and an introduction to the works, before moving on to a fun and creative workshop!

This week, **Landscape**

The observation of seascapes, rural and urban landscapes, their fluid and solid elements, and the transient states of the atmosphere, enables these notions to be reinvested in the workshop. Children create their own landscape. The basis is given: the horizon line… the rest is left to the imagination.

