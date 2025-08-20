Animation jeunes publics Réhabilitation Roubaix

Animation jeunes publics Réhabilitation

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, **dès 4 ans**, qui les accompagnent.

Ces animations thématiques commencent par une découverte du musée et une sensibilisation aux œuvres avant un passage en atelier créatif et ludique.

Cette semaine, **Réhabilitation**

De l’ancienne piscine à l’actuel musée repérages, traces, matériaux, transformations, décoration… serviront à comprendre ce qu’était et ce qu’est devenu le bâtiment.

_Uniquement dans les salles_

English :

Every Sunday from 4pm to 5:30pm, the museum offers, in parallel with the adult visit, an animation for accompanying children **from 4 years old**.

These themed activities begin with a discovery of the museum and an introduction to the works, before moving on to a fun and creative workshop.

This week, **Rehabilitation**

From the former swimming pool to the current museum: traces, materials, transformations, decoration? will help us understand what the building was and what it has become.

_Only in the rooms_

