Animation jeunes publics Réhabilitation Roubaix

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, **dès 4 ans**, qui les accompagnent.
Ces animations thématiques commencent par une découverte du musée et une sensibilisation aux œuvres avant un passage en atelier créatif et ludique.
Cette semaine, **Réhabilitation**
De l’ancienne piscine à l’actuel musée repérages, traces, matériaux, transformations, décoration… serviront à comprendre ce qu’était et ce qu’est devenu le bâtiment.
_Uniquement dans les salles_
23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60
English :
Every Sunday from 4pm to 5:30pm, the museum offers, in parallel with the adult visit, an animation for accompanying children **from 4 years old**.
These themed activities begin with a discovery of the museum and an introduction to the works, before moving on to a fun and creative workshop.
This week, **Rehabilitation**
From the former swimming pool to the current museum: traces, materials, transformations, decoration? will help us understand what the building was and what it has become.
_Only in the rooms_
