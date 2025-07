Animation jeunesse à la bibliothèque Etsaut

Animation jeunesse à la bibliothèque Etsaut vendredi 11 juillet 2025.

Animation jeunesse à la bibliothèque

Etsaut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11 2025-07-13

La bibliothèque d’Etsaut propose deux animations pour petits et grands les vendredi 11 juillet de 16h à 18h et dimanche

13 juillet de 10h à 12h30, dans le cadre de l’opération Partir en livre 2025 . Pour promouvoir le plaisir de lire auprès du jeune public, il sera proposé un temps de découverte de livres ou albums sur le thème Les animaux et nous , mais également de petits ateliers, coloriage, fabrication de masques, jeux d’écriture. .

Etsaut 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 37

English : Animation jeunesse à la bibliothèque

German : Animation jeunesse à la bibliothèque

Italiano :

Espanol : Animation jeunesse à la bibliothèque

L’événement Animation jeunesse à la bibliothèque Etsaut a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme du Haut-Béarn