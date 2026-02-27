[Animation jeunesse]: cherche et trouve dans les livres Sancerre
[Animation jeunesse]: cherche et trouve dans les livres Sancerre mercredi 22 avril 2026.
[Animation jeunesse]: cherche et trouve dans les livres
Place Saint-Père Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:15:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Accompagné de Anne Pascale, cherche et trouve toutes les informations dont tu as besoin dans….
Les livres !
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Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr
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The books!
L’événement [Animation jeunesse]: cherche et trouve dans les livres Sancerre a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois