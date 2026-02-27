[Animation jeunesse]: cherche et trouve dans les livres Sancerre

[Animation jeunesse]: cherche et trouve dans les livres Place Saint-Père Sancerre 2026-04-22

[Animation jeunesse]: cherche et trouve dans les livres Sancerre mercredi 22 avril 2026.

[Animation jeunesse]: cherche et trouve dans les livres

Place Saint-Père Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:15:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Accompagné de Anne Pascale, cherche et trouve toutes les informations dont tu as besoin dans….
Les livres !
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Les livres !   .

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire   petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr

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L’événement [Animation jeunesse]: cherche et trouve dans les livres Sancerre a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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