[Animation jeunesse]: de la philo pour tous ! Sancerre
[Animation jeunesse]: de la philo pour tous ! Sancerre dimanche 26 avril 2026.
[Animation jeunesse]: de la philo pour tous !
Place Saint-Père Sancerre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Accompagné de Anne Pascale, découvre le philosophie simplement !
Accompagné de Anne Pascale, découvre le philosophie simplement ! .
Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr
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English :
Accompanied by Anne Pascale, discover philosophy the easy way!
L’événement [Animation jeunesse]: de la philo pour tous ! Sancerre a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois