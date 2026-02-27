[Animation jeunesse]: de la philo pour tous !

Place Saint-Père Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Accompagné de Anne Pascale, découvre le philosophie simplement !

Accompagné de Anne Pascale, découvre le philosophie simplement ! .

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Accompanied by Anne Pascale, discover philosophy the easy way!

L’événement [Animation jeunesse]: de la philo pour tous ! Sancerre a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de tourisme du Grand Sancerrois