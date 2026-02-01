Animation Jeunesse Initiation au Géocaching

Rue de la Plage Plogoff Finistère

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 17:30:00

2026-02-11

Initiation au Géocaching, à la recherche des caches situées entre l’anse du Loc’h et la pointe du Raz. Le géocaching est une activité de plein air qui consiste à retrouver, dans la nature, des boites cachées par d’autres personnes. .

Rue de la Plage Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 6 44 85 64 07

L’événement Animation Jeunesse Initiation au Géocaching Plogoff a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz