Animation Jeunesse Initiation au Géocaching Plogoff mercredi 11 février 2026.
Rue de la Plage Plogoff Finistère
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 17:30:00
2026-02-11
Initiation au Géocaching, à la recherche des caches situées entre l’anse du Loc’h et la pointe du Raz. Le géocaching est une activité de plein air qui consiste à retrouver, dans la nature, des boites cachées par d’autres personnes. .
Rue de la Plage Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 6 44 85 64 07
