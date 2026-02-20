Animation jeux à Vendôme Vendôme

Animation jeux à Vendôme

Médiathèque Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Animation proposé dans le cadre du Printemps des Poètes

Animation jeux à Vendôme. Venez profiter de jeux poétiques en présence de Jérémie, créateur du jeu Haiku. A partir de 10 ans. Deux jeux à découvrir Haïku (2 à 5 joueurs 25min) et Cyrano (3 à 9 joueurs 45 minutes). .

Médiathèque Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 43 66 bibliotheque@catv41.fr

