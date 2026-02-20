Animation jeux à Vendôme Vendôme
Animation jeux à Vendôme Vendôme samedi 7 mars 2026.
Médiathèque Vendôme Loir-et-Cher
Gratuit
Début : Samedi 2026-03-07 15:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Animation proposé dans le cadre du Printemps des Poètes
Animation jeux à Vendôme. Venez profiter de jeux poétiques en présence de Jérémie, créateur du jeu Haiku. A partir de 10 ans. Deux jeux à découvrir Haïku (2 à 5 joueurs 25min) et Cyrano (3 à 9 joueurs 45 minutes). .
Médiathèque Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 43 66 bibliotheque@catv41.fr
