Animation jeux de cartes Rue de la Poste Plouër-sur-Rance

Animation jeux de cartes

Rue de la Poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 16:15:00

fin : 2026-02-06 18:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Venez tester le célèbre jeu de carte Magic et autres jeux de cartes en partenariat avec la ludothèque

Jérémie, ludothécaire animera un atelier avec divers jeux de cartes (Magic, Altered, Lorcana…).

À partir de 10 ans .

Rue de la Poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 93 20

English :

L’événement Animation jeux de cartes Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2025-12-11 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme