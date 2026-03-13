Animation Jeux de récréation Musée du Jouet Moirans-en-Montagne
Animation Jeux de récréation Musée du Jouet Moirans-en-Montagne mercredi 8 avril 2026.
Animation Jeux de récréation
Musée du Jouet 5, rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:30:00
fin : 2026-04-08 16:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Jeux de récréation le 8 avril de 14h30 à 16h00 au Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne.
Animation incluse dans le billet d’entrée. Tout public. .
Musée du Jouet 5, rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64
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English : Animation Jeux de récréation
L’événement Animation Jeux de récréation Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE