Animation Jeux de récréation Musée du Jouet Moirans-en-Montagne

Animation Jeux de récréation

Musée du Jouet 5, rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Jeux de récréation le 8 avril de 14h30 à 16h00 au Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne.

Animation incluse dans le billet d’entrée. Tout public. .

Musée du Jouet 5, rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64

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English : Animation Jeux de récréation

L’événement Animation Jeux de récréation Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE