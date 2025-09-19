Animation jeux de société, animé par la Cultimathèque île Royale des Iles du Salut Cayenne

Animation jeux de société, animé par la Cultimathèque 19 – 21 septembre île Royale des Iles du Salut

Gratuit pour tous, dans la salle de restaurant de l’Auberge des Îles

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T20:30:00

Fin : 2025-09-21T18:30:00 – 2025-09-21T20:30:00

Au sein d’un batiment rattaché au patrimoine architectural des iles du salut, profitez d’une séance de jeux de société, présenté et animé par les experts en la matière : les animateurs de la Cultimathèque.

Des jeux attractifs, divertissants et tout public pour plaire à tous le monde.

île Royale des Iles du Salut 97310 Cayenne 97300 Guyane http://fb.me/associationagamis L’île Royale fait partie de l’archipel des îles du Salut, localisé au large de Kourou. Elle abrite les vestiges d’un établissement du bagne. accès par bateau uniquement

