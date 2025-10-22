Animation jeux de société au Musée des Thoniers Étel

Animation jeux de société au Musée des Thoniers

3 Rue Jean Bart Étel Morbihan

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22 17:30:00

2025-10-22 2025-10-29

Venez au musée pour une après-midi jeux de société sur ou sous l’océan ! Plongez en famille, devenez pêcheur, explorateur ou même pirate !

Les mercredis des vacances de la Toussaint en continu de 14h30 à 17h30, au tarif d’entrée du musée.

Animation famille (parents-enfants) à partir de 3 ans. .

3 Rue Jean Bart Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 26 67

