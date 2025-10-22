Animation jeux de société au Musée des Thoniers Étel
Animation jeux de société au Musée des Thoniers
3 Rue Jean Bart Étel Morbihan
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22 17:30:00
2025-10-22 2025-10-29
Venez au musée pour une après-midi jeux de société sur ou sous l’océan ! Plongez en famille, devenez pêcheur, explorateur ou même pirate !
Les mercredis des vacances de la Toussaint en continu de 14h30 à 17h30, au tarif d’entrée du musée.
Animation famille (parents-enfants) à partir de 3 ans. .
