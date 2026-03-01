Animation jeux de société Auxonne

Animation jeux de société Auxonne mercredi 25 mars 2026.

Médiathèque Auxonne Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Début : 2026-03-25 14:00:00
fin : 2026-03-25 16:00:00

2026-03-25

Découverte du jeu Just one autour des mots et des synonymes.
Animé par le Centre Ludique.

Places limitées, inscription sur www.mediatheque-auxonne.fr.   .

Médiathèque Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

