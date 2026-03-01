Animation jeux de société

Médiathèque Auxonne Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 16:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Découverte du jeu Just one autour des mots et des synonymes.

Animé par le Centre Ludique.

Places limitées, inscription sur www.mediatheque-auxonne.fr. .

Médiathèque Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation jeux de société

L’événement Animation jeux de société Auxonne a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Cap Val de Saône