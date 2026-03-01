Animation jeux de société Auxonne
Animation jeux de société Auxonne mercredi 25 mars 2026.
Animation jeux de société
Médiathèque Auxonne Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 14:00:00
fin : 2026-03-25 16:00:00
Date(s) :
2026-03-25
Découverte du jeu Just one autour des mots et des synonymes.
Animé par le Centre Ludique.
Places limitées, inscription sur www.mediatheque-auxonne.fr. .
Médiathèque Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
English : Animation jeux de société
