Animation jeux de société avec Être et Jouer Salle multifonction de Villons-les-Buissons Villons-les-Buissons

Animation jeux de société avec Être et Jouer Samedi 8 novembre, 14h30 Salle multifonction de Villons-les-Buissons Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T14:30:00 – 2025-11-08T23:00:00

Fin : 2025-11-08T14:30:00 – 2025-11-08T23:00:00

Salle multifonction de Villons-les-Buissons Rue de la Mairie, 14610 Villons-les-Buissons Villons-les-Buissons 14610 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 52 09 87 63 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@villonslesbuissons.fr »}]

Annelyse Choin, ludothécaire à Être et Jouer, proposera une animation autour de jeux de société coopératifs sur le thème d’Imaginons demain.