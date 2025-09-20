Animation : Jeux de société avec Pierre Fermat Maison Fermat Beaumont-de-Lomagne

Animation : Jeux de société avec Pierre Fermat Samedi 20 septembre, 14h00 Maison Fermat Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez jouer avec Pierre Fermat !

Jeux de société au temps du célèbre mathématicien

Remontez le temps et partagez un moment ludique en compagnie de Pierre Fermat… ou presque !

Découvrez et testez des jeux de société pratiqués à son époque, pour une immersion conviviale dans le XVIIᵉ siècle.

‍ Une façon originale de découvrir l’univers de ce grand esprit curieux, à travers les loisirs de son temps.

Maison Fermat 3 Rue Pierre de Fermat, 82500 Beaumont-de-Lomagne, France Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie 0624414785 https://museefermat.com Pierre de Fermat (1601-1665) est un magistrat et mathématicien du XVIIe siècle. Il participe à la vie mathématique de son époque en correspondant avec d’autres savants. Il a contribué avec Descartes à la création de la géométrie analytique, du calcul infinitésimal et du calcul des probabilités.Pierre de Fermat est surtout le fondateur de la théorie moderne des nombres, branche des mathématiques qui étudie les nombres entiers. C’est dans cette dernière branche que Pierre de Fermat se distingua, notamment avec son théorème qui a tenu en haleine les scientifiques du monde entier pendant 356 ans jusqu’à ce qu’il soit démontré en 1994 par le mathématicien anglais Andrew Wiles. Sa maison natale est devenue le principal centre culturel de la Lomagne.

©Fermat Science