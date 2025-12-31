Animation jeux de société Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Un mercredi par mois, à l’espace jeunesse, nous vous attendons pour passer un moment convivial autour d’une sélection diverse de jeux de société.

Atelier jeux de société, à partir de 8 ans, à la bibliothèque Aimé Césaire. Fous rires garantis !

Le mercredi 14 janvier 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr



