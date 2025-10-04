Animation jeux de société Bibliothèque Amélie Paris

Animation jeux de société Bibliothèque Amélie Paris samedi 4 octobre 2025.

Nos tout nouveaux jeux de sociétés sont arrivés ! Venez faire quelques parties et les découvrir avec nous.

Venez jouer avec nous à la Bibliothèque Amélie et défier les bibliothécaires !

Le samedi 04 octobre 2025

de 10h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T13:00:00+02:00

fin : 2025-10-04T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-04T10:00:00+02:00_2025-10-04T18:00:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7