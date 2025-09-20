Animation jeux de société Bibliothèque municipale Olivet

Animation jeux de société Bibliothèque municipale Olivet samedi 20 septembre 2025.

Animation jeux de société Samedi 20 septembre, 10h00 Bibliothèque municipale Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Envie de bâtir des buildings à Manathan ou des maisons à coupoles à Santorin ? De collaborer au sein du conseil municipal en espérant faire les bons choix pour votre ville ? De jouer avec la chance ou d’user de stratégie pour développer la cité de vos rêves ? La ludothèque vous propose tout cela et bien plus encore avec ses meilleurs jeux sur le thème de l’architecture et de l’urbanisme.

Adultes et enfants à partir de 8 ans. Espace Desfriches.

Bibliothèque municipale 365 rue du Général-de-Gaulle 45160 Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 25 06 16 http://www.ville-olivet.fr Cet édifice était autrefois un couvent catholique. En 1863, sous l’impulsion de Théophile Jourdan, il devient un orphelinat pour jeunes filles, l’orphelinat de la famille Sainte-Marie. La gestion en est confiée aux sœurs de Saint-Vincent de Paul. En 1992, la mairie d’Olivet acquiert l’orphelinat afin d’y déplacer l’ancienne bibliothèque municipale, devenue trop petite dans l’enceinte du Moulin de la Vapeur.

L’établissement connait alors une importante restauration et en juin 2004, le maire d’Olivet inaugure la nouvelle bibliothèque municipale.

Envie de bâtir des buildings à Manathan ou des maisons à coupoles à Santorin ? De collaborer au sein du conseil municipal en espérant faire les bons choix pour votre ville ? De jouer avec la chance ?…

Libre de droits