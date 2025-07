Animation jeux de société Place de l’Église Étalondes

Animation jeux de société Place de l’Église Étalondes mercredi 16 juillet 2025.

Place de l’Église Médiathèque Étalondes Seine-Maritime

Début : 2025-07-16 14:00:00

2025-07-16

Venez tester et emprunter nos jeux de société !

Tout public Inscription auprès de la médiathèque Gratuit .

Place de l’Église Médiathèque Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 61 08

English : Animation jeux de société

Come and test and borrow our board games!

Open to all Register at the media library Free admission

German :

Testen Sie unsere Gesellschaftsspiele und leihen Sie sie aus!

Für alle Altersgruppen Anmeldung bei der Mediathek Kostenlos

Italiano :

Vieni a provare e prendere in prestito i nostri giochi da tavolo!

Aperto a tutti Iscrizione presso la mediateca Gratuito

Espanol :

¡Ven a probar y tomar prestados nuestros juegos de mesa!

Abierto a todos Inscríbete en la mediateca Gratis

