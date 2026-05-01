Animation jeux de société 35750 Iffendic

Iffendic

Animation jeux de société

35750 1 place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Quentin, bénévole de la Mosaïque des Mots vous propose de venir passer une matinée à la médiathèque d’Iffendic pour découvrir ou redécouvrir des jeux de société variés de détente, de coopération, de stratégie…

Les jeux sont adaptés à tous les âges, des plus jeunes (à partir de 5 ans) aux plus âgés, en passant par les geeks et fans d’énigmes en tous genres.

Tout public. Gratuit. .

35750 1 place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75

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English :

L’événement Animation jeux de société Iffendic a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Montfort Communauté