Animation jeux de société 35750 Iffendic
Animation jeux de société 35750 Iffendic samedi 16 mai 2026.
Iffendic
Animation jeux de société
35750 1 place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Quentin, bénévole de la Mosaïque des Mots vous propose de venir passer une matinée à la médiathèque d’Iffendic pour découvrir ou redécouvrir des jeux de société variés de détente, de coopération, de stratégie…
Les jeux sont adaptés à tous les âges, des plus jeunes (à partir de 5 ans) aux plus âgés, en passant par les geeks et fans d’énigmes en tous genres.
Tout public. Gratuit. .
35750 1 place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75
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English :
L’événement Animation jeux de société Iffendic a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Montfort Communauté
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