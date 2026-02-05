Animation jeux de société La Transistore LA CHAPELLE SUR ERDRE
Animation jeux de société La Transistore LA CHAPELLE SUR ERDRE samedi 28 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-28 14:30 – 16:30
Gratuit : oui Entrée libre En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Venez participer à une après-midi jeux de société sur la thématique de l’écologie à la Ressourcerie du TransiStore ! Tout public à partir de 6 ans
La Transistore LA CHAPELLE SUR ERDRE 44240
Afficher la carte du lieu La Transistore et trouvez le meilleur itinéraire