Animation jeux de société La Transistore LA CHAPELLE SUR ERDRE

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-28 14:30 – 16:30

Gratuit : oui Entrée libre En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Venez participer à une après-midi jeux de société sur la thématique de l’écologie à la Ressourcerie du TransiStore ! Tout public à partir de 6 ans

La Transistore LA CHAPELLE SUR ERDRE 44240



Afficher la carte du lieu La Transistore et trouvez le meilleur itinéraire

