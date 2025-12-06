Animation jeux de société Miraludo La Galerne Le Havre

Animation jeux de société Miraludo

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Vous pouvez venir jouer pendant quelques minutes ou pendant plus longtemps selon votre souhait et vos disponibilités.

Venez tester les jeux d’ambiance Miraludo !

Pendant cet après-midi dans la librairie, Marc Santenac vous proposera de jouer et de vous amuser avec les jeux Miraludo, des jeux simples et captivants pour toute la famille. Cette animation vous permettra de découvrir toute une gamme de jeux de société qui allie rire, partage et découverte. Idéal pour s’amuser pendant les fêtes !

Entrée libre .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

English : Animation jeux de société Miraludo

L’événement Animation jeux de société Miraludo Le Havre a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie