A l’occasion du Marché de Noël, retrouver une animation encadrée de jeux de société en intérieur, pour petits et grands ! Rendez-vous à l’Ancien Hôtel de Ville.

Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

English :

For the Christmas Market, find a supervised indoor board game activity for young and old! Meet at the Ancien Hôtel de Ville.

German :

Anlässlich des Weihnachtsmarktes findet eine betreute Animation mit Gesellschaftsspielen im Innenbereich für Groß und Klein statt! Treffpunkt ist das Alte Rathaus.

Italiano :

Nell’ambito del Mercatino di Natale, saranno organizzati giochi da tavolo al coperto per tutte le età! Appuntamento al Municipio Vecchio.

Espanol :

Como parte del Mercado de Navidad, habrá juegos de mesa de interior supervisados para todas las edades Nos vemos en el Ayuntamiento.

L’événement Animation jeux de société Rouffach a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach