Animation jeux de société Rouffach
Animation jeux de société Rouffach samedi 6 décembre 2025.
Animation jeux de société
Place de la République Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
A l’occasion du Marché de Noël, retrouver une animation encadrée de jeux de société en intérieur, pour petits et grands ! Rendez-vous à l’Ancien Hôtel de Ville.
Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com
English :
For the Christmas Market, find a supervised indoor board game activity for young and old! Meet at the Ancien Hôtel de Ville.
German :
Anlässlich des Weihnachtsmarktes findet eine betreute Animation mit Gesellschaftsspielen im Innenbereich für Groß und Klein statt! Treffpunkt ist das Alte Rathaus.
Italiano :
Nell’ambito del Mercatino di Natale, saranno organizzati giochi da tavolo al coperto per tutte le età! Appuntamento al Municipio Vecchio.
Espanol :
Como parte del Mercado de Navidad, habrá juegos de mesa de interior supervisados para todas las edades Nos vemos en el Ayuntamiento.
L’événement Animation jeux de société Rouffach a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach