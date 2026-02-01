Animation Jeux de Société SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Animation Jeux de Société

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 15:00:00

fin : 2026-02-20 18:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Jeux de société pour toute la famille !

Gratuit en libre accès.

Rdv Maison du Patrimoine .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 animation@saintlary.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Board games for the whole family!

Free access.

L’événement Animation Jeux de Société Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-02-04 par OT de St Lary|CDT65