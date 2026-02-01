Animation jeux de société thématique marine Musée des Thoniers Étel

Animation jeux de société thématique marine

Larguer les amarres pour une aventure ludique au Musée des Thoniers d’Etel !

Les mercredis 25 février et 4 mars, de 14h30 à 17h30, ne restez pas à quai hissez les voiles pour une marée de jeux de société ! À l’abordage, en famille avec les moussaillons dès 3 ans !

Devenez Pirates, explorateurs en eaux troubles, pêcheurs de grands fonds…

Le vent est bon, la mer est belle… et les jeux vous attendent !

Le mercredi 25 février, nous aurons le plaisir d’accueillir le Syndicat Mixte de la Ria d’Etel avec ses jeux pédagogiques et casques de réalité virtuelle !

Animation parents-enfants à partir de 3 ans, au tarif d’entrée du musée. Gratuit pour les moins de 7 ans. .

Musée des Thoniers 3 Rue Jean Bart Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 26 67

