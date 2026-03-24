Animation jeux de société thématique marine

3 Impasse Jean Bart Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-22 17:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

Embarquez pour une aventure maritime ludique au Musée des Thoniers d’Etel ! Notre collection de jeux de société à thématique maritime attend les petits moussaillons dès 3 ans et leurs familles.

Naviguez d’un jeu à l’autre, entourés de l’histoire fascinante des thoniers. Une façon originale et interactive de compléter votre visite du musée !

Que vous soyez novices ou experts des jeux de plateau, nos animateurs seront là pour vous guider et partager avec vous ces moments de convivialité maritime.

Animation parents-enfants à partir de 3 ans.

Invité spécial le 15/04 Syndicat Mixte de la Ria d’Etel avec ses jeux pédagogiques !

En continu de 14h30 à 17h30. .

3 Impasse Jean Bart Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 26 67

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L’événement Animation jeux de société thématique marine Étel a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon