Animation jeux de société thématique marine Étel
Animation jeux de société thématique marine Étel mercredi 15 avril 2026.
Animation jeux de société thématique marine
3 Impasse Jean Bart Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-22 17:30:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22
Larguer les amarres pour une aventure ludique au Musée des Thoniers d’Etel, hissez les voiles pour une marée de jeux de société ! Devenez pirates, explorateurs en eaux troubles, pêcheurs de grands fonds… À l’abordage, en famille avec les moussaillons dès 3 ans !
Animation parents-enfants .
3 Impasse Jean Bart Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 26 67
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L’événement Animation jeux de société thématique marine Étel a été mis à jour le 2026-03-19 par ADT 56