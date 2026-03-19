Animation jeux de société thématique marine

3 Impasse Jean Bart Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-22 17:30:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

Larguer les amarres pour une aventure ludique au Musée des Thoniers d’Etel, hissez les voiles pour une marée de jeux de société ! Devenez pirates, explorateurs en eaux troubles, pêcheurs de grands fonds… À l’abordage, en famille avec les moussaillons dès 3 ans !

Animation parents-enfants .

3 Impasse Jean Bart Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 26 67

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L’événement Animation jeux de société thématique marine Étel a été mis à jour le 2026-03-19 par ADT 56