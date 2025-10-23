ANIMATION JEUX ÉDUCATIFS À L’OFFICE DE TOURISME Montpellier

A l’occasion des vacances d’automne, l’Office de Tourisme organise deux animations autour des jeux éducatifs pour enfants, le jeudi 23 octobre et le jeudi 30 octobre de 10h à 13h et de 14h à 16h.

Les jeux suivants seront présentés

– PIKS Jeux éducatifs et de construction Les jeux de construction Piks sont conçus pour le développement de l’attention et de la concentration des enfants. Il ont été pensé en collaboration avec des spécialistes de l’éducation pédopsychiatres, ergothérapeutes,…

– Bio Viva Nature Avec Enigmes Fruits et légumes, tentez d’être le plus rapide à deviner les fruits et légumes qui se cachent derrière 5 indices instructifs et amusants.

– Pyramide pour les bébés un jeu de construction qui développe la logique et la motricité fine des enfants.

– Boite crayon avec puzzle Montpellier

Venez nous rencontrer et passer un bon moment ! .

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

To mark the autumn vacations, the Tourist Office is organizing two events focusing on educational games for children, on Thursday October 23 and Thursday October 30, from 10am to 1pm and from 2pm to 4pm.

German :

Anlässlich der Herbstferien organisiert das Fremdenverkehrsamt zwei Veranstaltungen rund um Lernspiele für Kinder, und zwar am Donnerstag, den 23. Oktober, und am Donnerstag, den 30. Oktober, von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.

Italiano :

In occasione delle vacanze autunnali, l’Ufficio del Turismo organizza due eventi incentrati sui giochi educativi per bambini, giovedì 23 ottobre e giovedì 30 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

Espanol :

Con motivo de las vacaciones de otoño, la Oficina de Turismo organiza dos actos centrados en juegos educativos para niños, el jueves 23 de octubre y el jueves 30 de octubre, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas.

