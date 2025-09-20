Animation jeux en bois Cité du Volcan Tampon (Le)

Animation jeux en bois Cité du Volcan Tampon (Le) samedi 20 septembre 2025.

Animation jeux en bois 20 et 21 septembre Cité du Volcan La Réunion

En continu toute la journée. Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T14:30:00

Jeux en bois dans le jardin de La Cité du Volcan toute la journée, pour le plaisir des petits et des grands !

Billard, table à élastique, puissance 4 Géant, jeu d’équilibre…

Cité du Volcan RN3 Bourg-Murat, La Plaine-des-Cafres, 97430 Le Tampon Tampon (Le) La Réunion La Réunion 0262590026 http://www.museesreunion.re/laciteduvolcan Rénovée par la Région Réunion de 2010 à 2014, la Cité du Volcan a ouvert ses portes au public le 5 août 2014. Ce pôle d’attraction touristique de premier plan est également un centre pédagogique et scientifique international.

La Cité du Volcan reçoit un public large et diversifié, y compris les tout-petits.

