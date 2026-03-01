Animation jeux

Salle Ar Brug Saint-Vougay Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:30:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

En partenariat avec la médiathèque Jean Hamonou de Saint-Vougay

Seul, entre amis ou en famille, venez découvrir ou re découvrir de nouveaux jeux (de construction, de stratégie, de mémoire, de coopération…) et passer un temps de partage.

Vous arrivez et repartez à l’heure qu’il vous plait.

Animation ouverte à tous.

Présence obligatoire d’un adulte pour les enfants de moins de 12 ans.

Renseignements evs@famillesrurales29440.fr ou 07.62.78.56.27 .

Salle Ar Brug Saint-Vougay 29440 Finistère Bretagne +33 7 62 78 56 27

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English : Animation jeux

L’événement Animation jeux Saint-Vougay a été mis à jour le 2026-03-13 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX