Animation Jeux vidéo à la bibliothèque Amélie Bibliothèque Amélie Paris samedi 28 mars 2026.
Samedi 28 mars à 15h. Tout public.
Venez défier vos amis et votre famille manette en main autour
d’une sélection de jeux Nintendo Switch pour tous et toutes :
Faites votre choix et amusez-vous !
gratuit
Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris
+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7
