Animation Jeux vidéo à la bibliothèque Amélie Bibliothèque Amélie Paris
Animation Jeux vidéo à la bibliothèque Amélie Bibliothèque Amélie Paris samedi 18 avril 2026.
Samedi 18 avril à 15h. A partir de 7 ans
Venez défier vos amis et votre famille manette en main autour
d’une sélection de jeux Nintendo Switch pour tous et toutes :
Faites votre choix et amusez-vous !
Le samedi 18 avril 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T17:00:00+02:00
Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris
+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7
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