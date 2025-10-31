Animation jeux vidéo Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Animation jeux vidéo Bibliothèque Aimé Césaire Paris vendredi 31 octobre 2025.

Un vendredi par mois, à l’espace jeunesse, nous vous attendons pour passer un moment convivial autour d’une sélection de jeux vidéo.

Envie de vous évader ? De partager un bon moment ? Cette rencontre jeux vidéo est fait pour vous !

Le vendredi 31 octobre 2025

de 16h00 à 17h30

Le vendredi 19 décembre 2025

de 17h00 à 18h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 15 ans.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr