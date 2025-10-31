Animation jeux vidéo Bibliothèque Aimé Césaire Paris
Animation jeux vidéo Bibliothèque Aimé Césaire Paris vendredi 31 octobre 2025.
Un vendredi par mois, à l’espace jeunesse, nous vous attendons pour passer un moment convivial autour d’une sélection de jeux vidéo.
Envie de vous évader ? De partager un bon moment ? Cette rencontre jeux vidéo est fait pour vous !
Le vendredi 31 octobre 2025
de 16h00 à 17h30
Le vendredi 19 décembre 2025
de 17h00 à 18h30
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-31T17:00:00+01:00
fin : 2025-12-19T19:30:00+01:00
Date(s) : 2025-10-31T16:00:00+02:00_2025-10-31T17:30:00+02:00;2025-12-19T17:00:00+02:00_2025-12-19T18:30:00+02:00
Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr