Animation Jeux vidéo descente virtuelle sous-marine sur PS4 Médiathèque Chauffailles

Animation Jeux vidéo descente virtuelle sous-marine sur PS4

Médiathèque 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 14:00:00

fin : 2026-02-04 16:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Plongez au cœur de l’océan en réalité virtuelle ! Dans le jeu “Ocean Descent” vous pourrez découvrir la faune marine, notamment la plongée “Face à face avec un requin”.

Essai possible de 14h à 16h. Prévoir entre 10 et 20 min par personne.

Accès libre et gratuit, à partir de 12 ans. .

Médiathèque 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 58 14 95 numerique@bsb71.fr

