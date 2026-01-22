Animation Jeux vidéo descente virtuelle sous-marine sur PS4 Médiathèque Chauffailles
Animation Jeux vidéo descente virtuelle sous-marine sur PS4
Médiathèque 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-02-04 14:00:00
fin : 2026-02-04 16:00:00
2026-02-04
Plongez au cœur de l’océan en réalité virtuelle ! Dans le jeu “Ocean Descent” vous pourrez découvrir la faune marine, notamment la plongée “Face à face avec un requin”.
Essai possible de 14h à 16h. Prévoir entre 10 et 20 min par personne.
Accès libre et gratuit, à partir de 12 ans. .
Médiathèque 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 58 14 95 numerique@bsb71.fr
