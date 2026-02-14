Animation jeux vidéo, Médiathèque du Sandettie, Boulogne-sur-Mer

Animation jeux vidéo Samedi 28 février, 15h00 Médiathèque du Sandettie Pas-de-Calais

A partir de 14 ans, sur réservation au 03 21 10 12 70

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T15:00:00+01:00 – 2026-02-28T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-28T15:00:00+01:00 – 2026-02-28T17:00:00+01:00

A l’occasion du cycle d’animations « Belle Époque à la Médiathèque », Borne to be wild se met à la page et vous propose une exploration fascinante dans le Londres de 1868 grâce à Assassin’s creed Syndicate sur PS4.

Médiathèque du Sandettie 1 Rue de Wissant, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

