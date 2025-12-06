Animation jeux vidéos Le Bek Concarneau

Animation jeux vidéos

Le Bek Brasserie de Bretagne Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Venez découvrir et vous amuser entre amis ou en famille lors de la première Jeux vidéos party au Bek en partenariat avec l’association Quimpéroise Let’s Play . Initiation, découverte, compétition, jeu libre

Entrée gratuite et ouverte à toutes et tous. .

Le Bek Brasserie de Bretagne Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 56 04 16 84

English :

L’événement Animation jeux vidéos Concarneau a été mis à jour le 2025-12-02 par OTC CCA