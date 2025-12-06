Animation jeux vidéos Le Bek Concarneau
Animation jeux vidéos
Le Bek Brasserie de Bretagne Concarneau Finistère
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Venez découvrir et vous amuser entre amis ou en famille lors de la première Jeux vidéos party au Bek en partenariat avec l’association Quimpéroise Let’s Play . Initiation, découverte, compétition, jeu libre
Entrée gratuite et ouverte à toutes et tous. .
Le Bek Brasserie de Bretagne Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 56 04 16 84
L’événement Animation jeux vidéos Concarneau a été mis à jour le 2025-12-02 par OTC CCA