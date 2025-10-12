Animation Journée de la Mode responsable La Rochelle

Musée Maritime Place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

Une journée collective, créative et joyeuse pour prolonger la durée de vie de nos vêtements !

Musée Maritime Place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Event Responsible Fashion Day

A collective, creative and joyful day to extend the life of our clothes!

German : Veranstaltung Tag der verantwortungsvollen Mode

Ein kollektiver, kreativer und fröhlicher Tag, um die Lebensdauer unserer Kleidung zu verlängern!

Italiano :

Una giornata divertente e creativa per prolungare la vita dei nostri vestiti!

Espanol : Evento Día de la Moda Responsable

Un día divertido y creativo para alargar la vida de nuestra ropa

