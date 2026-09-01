Animation : Journée Éco-Citoyenne Varennes-Vauzelles
mercredi 16 septembre 2026 · Varennes-Vauzelles
Informations pratiques
Varennes-Vauzelles
Animation : Journée Éco-Citoyenne
Place Montorge Varennes-Vauzelles Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 09:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16
La Journée Éco-Citoyenne revient à Varennes-Vauzelles !
Devenue un rendez-vous incontournable de la ville, la Journée Éco-Citoyenne revient pour sa 6ème édition !
Cette année, le thème à l’honneur : « Les petits gestes font les grands changements »
Une journée pour prendre soin de notre environnement, découvrir des gestes simples, participer à des activités et surtout partager un moment convivial en famille, entre amis ou entre voisins.
Au programme : Éco-randonnées, ateliers créatifs, mini-ferme, jeux autour du tri et du recyclage, sensibilisation à la biodiversité, vélo-générateur, jeux et animations pour petits et grands, gratiféria
Et pour les gourmands, un food truck de crêpes bretonnes sera présent toute la journée !
Rendez-vous mercredi 16 septembre Place Montorge, de 9h à 17h. Gratuit et ouvert à tous pour une journée engagée, ludique et conviviale ! .
Place Montorge Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71
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English : Animation : Journée Éco-Citoyenne
L’événement Animation : Journée Éco-Citoyenne Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cap Grand Nevers
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