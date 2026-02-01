Animation Journée sur les Marais La Galerie Salles-sur-Mer
Journée sur les Marais ciné-concert, expo, conférence… dimanche 22 février à la Galerie
La Galerie 2 rue du Panzay Salles-sur-Mer 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 03 79 salles-sur-mer@salles-sur-mer.fr
Journée sur les Marais: film-concert, exhibition, conference? Sunday, February 22 at La Galerie
