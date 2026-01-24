Animation Kapla Galgan
Animation Kapla Galgan samedi 28 février 2026.
Animation Kapla, à la salle associative (ancien foyer logement) pour enfants et adultes. Plus de 6 000 pièces, intervention d’un animateur kapla de Toulouse. Renseignements 06 50 26 06 36. (La médiathèque de Galgan et son Réseau des médiathèques du plateau de Montbazens) .
