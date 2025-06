Animation kayak et Ballades en kayak à la plaine de Baud plaine de baud Rennes 9 juillet 2025

Animation kayak et Ballades en kayak à la plaine de Baud plaine de baud Rennes 9 juillet – 26 août Ille-et-Vilaine

animations et locations de kayak par le kayak club de Rennes

**animations kayak**

Vendredi 18 juillet de 14h à 16h pour le village sportif de la Motte-Brûlon,

Jeudi 24 juillet de 14h à 16h pour le village sportif du parc des Hautes-Ourmes,

Jeudi 7 août de 14h à 16h pour le village sportif du Berry,

Jeudi 14 août de 14h à 16h pour le village sportif des Hautes-Ourmes.

**Ballades en kayak**

Mercredi 9 juillet => 1 créneau réseau jeunesse et 1 créneau grand public,

Mardi 26 août => 1 créneau grand public.

**intervention** programmée pour le spot du Gros Chêne le vendredi 8 août de 14h à 16h

Savoir nager obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-09T12:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-26T17:00:00.000+02:00

plaine de baud 35 rue jean marie huchet Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine