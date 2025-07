Animation la fête foraine Metz

Animation la fête foraine Metz vendredi 22 août 2025.

Animation la fête foraine

Place de la République Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-22 14:00:00

fin : 2025-09-07 20:00:00

Date(s) :

2025-08-22

La Fête foraine de la Mirabelle, c’est amusement et bonne humeur garantis grâce à vos manèges préférés (trampoline, toboggan, boîte à rire, karting enfantin, chaises volantes, structure gonflable …) et des jeux d’adresse (jeu de cascades, pêche aux canards, jeux casino Niagara, pinces …).

De nombreux points de restauration situés dans l’espace de la foire (churros, crêpes, gaufres, snack, glaces, confiserie) rendront votre sortie encore plus festive.Tout public

0 .

Place de la République Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

The Mirabelle funfair is all fun and games with your favorite rides (trampoline, slide, laughing box, karting, flying chairs, inflatable structure?) and games of skill (stunt game, duck fishing, Niagara casino games, pliers?).

Numerous catering outlets located in the fairground (churros, pancakes, waffles, snacks, ice creams, confectionery) will make your outing even more festive.

German :

Der Mirabellenjahrmarkt garantiert Spaß und gute Laune dank Ihrer Lieblingskarussells (Trampolin, Rutsche, Lachbox, Kinderkarting, fliegende Stühle, Hüpfburg…) und Geschicklichkeitsspiele (Stuntspiel, Entenangeln, Niagara-Kasinospiele, Zangen…).

Zahlreiche Verpflegungsstellen auf dem Messegelände (Churros, Crêpes, Waffeln, Snacks, Eis, Süßwaren) machen Ihren Ausflug noch festlicher.

Italiano :

Il parco divertimenti Mirabelle è all’insegna del divertimento e del buonumore, con le giostre preferite (trampolino, scivolo, box delle risate, go-kart per bambini, sedie volanti, struttura gonfiabile?) e i giochi di abilità (stunt game, pesca delle anatre, giochi da casinò del Niagara, pinze?).

Numerosi punti di ristoro situati nel luna park (churros, crêpes, cialde, snack, gelati, dolciumi) renderanno la vostra gita ancora più festosa.

Espanol :

El parque de atracciones Mirabelle es diversión y buen humor, con sus atracciones favoritas (cama elástica, tobogán, caja de la risa, kart infantil, sillas voladoras, estructura hinchable…) y juegos de habilidad (juego de acrobacias, pesca del pato, juegos de casino Niágara, pinzas…).

Numerosos puntos de restauración situados en el recinto ferial (churros, crepes, gofres, bocadillos, helados, confitería) harán que su salida sea aún más festiva.

L’événement Animation la fête foraine Metz a été mis à jour le 2025-07-25 par AGENCE INSPIRE METZ