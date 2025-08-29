Animation la grande braderie de l’été Metz

Animation la grande braderie de l’été Metz vendredi 29 août 2025.

Animation la grande braderie de l’été

Centre ville de Metz Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2025-08-29

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-29 2025-08-30

Metz fait son show !

Des bonnes affaires, de la musique, de la bonne humeur et des commerçant prêts à vous accueillir !

Mode, déco, accessoires, produits locaux, animations musicales et surprises dans toute la ville !Tout public

0 .

Centre ville de Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Metz puts on a show!

Bargains, music, good spirits and shopkeepers ready to welcome you!

Fashion, home decor, accessories, local products, musical entertainment and surprises all over town!

German :

Metz macht seine Show!

Schnäppchen, Musik, gute Laune und Händler, die bereit sind, Sie zu empfangen!

Mode, Deko, Accessoires, lokale Produkte, musikalische Unterhaltung und Überraschungen in der ganzen Stadt!

Italiano :

Metz dà spettacolo!

Occasioni, musica, buon umore e negozianti pronti ad accogliervi!

Moda, decorazione, accessori, prodotti locali, intrattenimento musicale e sorprese in tutta la città!

Espanol :

¡Metz monta un espectáculo!

Ofertas, música, buen humor y comerciantes dispuestos a recibirle

Moda, decoración, accesorios, productos locales, animaciones musicales y sorpresas por toda la ciudad

L’événement Animation la grande braderie de l’été Metz a été mis à jour le 2025-08-05 par AGENCE INSPIRE METZ